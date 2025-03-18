Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Солотвинский поселковый совет.

Смотрите также Без отца осталось двое детей: на фронте погиб военный из Хмельницкой области

Гибель Василия Волочия подтвердилась через 10 месяцев ожиданий

Житель села Солотвин, что на Ивано-Франковщине, Василий Волочий считался пропавшим без вести еще с 18 мая 2024 года. На днях его семья после скольких месяцев ожиданий узнала о страшном горе – Герой погиб.

Василий Волочий выполнял боевое задание на востоке страны и, сражаясь с российским врагом до последнего вздоха, погиб смертью храбрых.

Солдат Василий Волочий погиб в районе населенного пункта Семеновка Покровского района Донецкой области. Воин служил в составе 68 егерской бригады.

Василий Николаевич Волочий родился в 1982 году и до войны проживал в Солотвино. Его жизнь оборвалась на войне, где воин неустанно защищал родное государство от российских оккупантов. Василий Волочий с честью выполнил свой гражданский долг и своим самопожертвованием и победой приблизил будущую победу Украины.

Солотвинский поселковый совет выражает искренние соболезнования семье и семье павшего Воина, разделяем горе вместе с вами и склоняем голову в глубокой скорби,

– говорится в сообщении земляков Героя.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует семье и близким Василия Волочия. Никакие слова не уменьшат горе потери родного человека. Вечный почет и память павшему Герою!

Всего Прикарпатье за последнюю неделю потеряла на войне четырех земляков. А в феврале стало известно, что жизнь за свободу и целостность Украины отдал младший сержант из Бурштынской громады Ивано-Франковской области Илья Стринжа.