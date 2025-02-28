Об этом рассказывает 24 Канал с ссылкой на Бурштынский городской совет. Илья Стринжа родился 14 сентября 1980 года.

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На войне с Россией погиб военный из Прикарпатья

Служил стрелком-помощником гранатометчика в составе стрелкового взвода стрелковой роты одной из воинских частей. Благодаря своей преданности и профессионализму получил звание младшего сержанта.

Военный погиб во время боевого задания в Донецкой области 25 февраля 2025 года, где продолжаются ожесточенные бои. Он до последнего защищал украинскую землю, отдавая все силы на защиту страны.

К тому же на Покровском направлении Донецкой области погиб защитник Стас Алексеевец, родом из Херсонской области, в возрасте 27 лет.

Воин погиб вблизи населенного пункта Песчаное, выполняя свой долг перед Родиной.

Аркадий Кушнир, боец 31-й отдельной механизированной бригады, погиб 17 мая 2024 во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Винницкая община попрощалась с ним 20 февраля 2025 года; у защитника остались четверо детей, двое внуков и жена.