Драка началась после того, как Сергей Доротич попытался через полицию прорваться к Раде.

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После этого Доротича сразу же задержали правоохранители. Остальных ФЛП оттеснили силовики.

Что известно о протесте

Акция началась 23 сентября в 9 утра. Именно сегодня Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание.

На повестке дня – четыре законопроекта, которые касаются вопросов налогообложения и фискальной политики.

Участники митинга просят эти правки поддержать.

Какие законопроекты рассмотрит Рада

Парламентарии рассмотрят законопроекты о:

отмене норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения применения регистраторов расчетных операций (РРО) № 2644,

внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс № 2645,

внесении изменений Налогового кодекса по изменениям подходов в определении размера доходов для применения упрощенной системы налогообложения № 3853,

проект закона об упрощении учета доходов физлиц-предпринимателей № 3993.

Добавим, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что эти инициативы не будут проголосованы.

Драка под Радой / Фото "Апостроф"