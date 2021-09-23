Драка началась после того, как Сергей Доротич попытался через полицию прорваться к Раде.
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После этого Доротича сразу же задержали правоохранители. Остальных ФЛП оттеснили силовики.
Что известно о протесте
- Акция началась 23 сентября в 9 утра. Именно сегодня Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание.
- На повестке дня – четыре законопроекта, которые касаются вопросов налогообложения и фискальной политики.
- Участники митинга просят эти правки поддержать.
Какие законопроекты рассмотрит Рада
Парламентарии рассмотрят законопроекты о:
- отмене норм, предусматривающих усиление фискального давления путем расширения применения регистраторов расчетных операций (РРО) № 2644,
- внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс № 2645,
- внесении изменений Налогового кодекса по изменениям подходов в определении размера доходов для применения упрощенной системы налогообложения № 3853,
- проект закона об упрощении учета доходов физлиц-предпринимателей № 3993.
Добавим, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что эти инициативы не будут проголосованы.
Драка под Радой / Фото "Апостроф"