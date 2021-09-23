Бійка почалася після того, як Сергій Доротич спробував через поліцію прорватися до Ради.

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Після цього Доротича одразу ж затримали правоохоронці. Решту ФОПів відтіснили силовики.

Що відомо про протест

Акція почалася 23 вересня о 9 ранку. Саме сьогодні Верховна Рада має зібратися на позачергове засідання.

На порядку денному – чотири законопроєкти, які стосуються питань оподаткування та фіскальної політики.

Учасники мітингу просять ці правки підтримати.

Які законопроєкти розгляне Рада

Парламентарі розглянуть законопроєкти про:

скасування норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) №2644,

внесення відповідних змін до Податкового кодексу №2645,

внесення змін Податкового кодексу щодо змін підходів у визначенні обсягу доходів для застосування спрощеної системи оподаткування №3853,

проєкт закону щодо спрощення обліку доходів фізосіб-підприємців №3993.

Додамо, що раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ці ініціативи не будуть проголосовані.

Бійка під Радою / Фото "Апостроф"