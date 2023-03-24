Инцидент произошел на территории ТЭЦ-20. РосСМИ заявили, что туда уже прибыли саперы, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Российское партизанское движение взяло на себя ответственность за пожар в здании ФСБ в Ростове

По предварительным данным, снаряд обнаружили у забора на улице Вавилова. С проходной место инцидента разделяют 50 метров. РосСМИ уже паникуют из-за инцидента. Очевидно, что местные власти уже готовят какой-то фейк, чтобы скормить его пропагандистам.

Шойгу собрался "защищать Москву" от прилетов

Тем временем Сергей Шойгу собрался "защищать Москву". В российской столице планируют уже к концу 2023 года обновить "системы противоракетной обороны Москвы".

Сначала в российском Минобороны собирались "взять Киев за 3 дня", а теперь уже собрались защищать Москву от "прилетов ракет". В то же время, все знают, как работает "легендарная российская ПВО".

Кроме того, в Москве начали вдруг устанавливать "Панцирь-С1". В частности, их фиксируют вокруг Кремля. Очевидно, бункерный дед уже не чувствует себя в безопасности.

Россияне – испуганы. Они поддерживают геноцид украинцев, но, чтобы война пришла к ним, отнюдь не хотят.