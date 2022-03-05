Речь идет о 28-летнем Владимире Жоге с позывным "Воха". Он входил в близкое окружение мрионетки Кремля уже уничтоженного Арсена Павлова, известного под позывным "Моторола".

Кстати ВСУ уничтожили командира гвардейского полка России Константина Зизевского.

Еще минус один

О смерти "Вохи" в Волновахе 5 марта сообщил журналист Денис Казанский со ссылкой на донецкие сепаратистские телеграмы-каналы.

Известно, что террорист Жога после смерти боевика "Моторолы" командовал батальоном "Спарта" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Преемника "Моторолы" не спасли даже его приспешники.

По этому поводу уже высказался советник главы МВД Антон Геращенко: "Гвоздей в гроб — мерзавцу!"

Смерть своего приспешника признал и предводитель Денис Пушилин. Он еще и присвоил террористу, годами стрелявшему по мирным украинским городам, сомнительную посмертную награду "героя".

Что известно марионетку Владимира Жогу



Сам он родом из Славянска. Но с самого начала сепаратистских настроений на Донбассе был их поклонником. Входил в близкое окружение боевика "Моторолы". Украинские власти объявили его в розыск. С 2015 года он находится в базе данных "Миротворец".

Пропагандисты лгут дальше

Лживые пропагандистские каналы сообщили, что Жога погиб у Волновахи, "обеспечивая выход из населенного пункта мирных жителей".

Хотя там сами россияне нарушили режим тишины для эвакуации мирных жителей, согласованных на официальных переговорах между Украиной и Россией. Так, в Волновахе, где должны были создать гуманитарный коридор, начася обстрел из тяжелого вооружения. Поэтому эвакуацию людей пришлось отложить.

Похоже, у оккупантов так много смертей, что они уже не могут их скрывать. Только за 10 дней примерно 10 тысяч, но в России такие цифры отрицают.

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