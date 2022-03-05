Мовиться про 28-річного Володимира Жогу з позивним "Воха". Він входив до близького оточення маріонетки Кремля вже знищеного Арсена Павлова, відомого під позивним "Моторола".

До речі ЗСУ знищили командира гвардійського полку Росії Костянтина Зизевського

Ще мінус один

Про смерть "Вохи" у Волновасі 5 березня повідомив журналіст Денис Казанський з посиланням на донецькі сепаратистські телеграм-канали.

Відомо, що терорист Жога після смерті бойовика "Мотороли" командував батальйоном "Спарта" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Наступника "Мотороли" не врятували навіть його поплічники.

З цього приводу вже висловився радник голови МВС Антон Геращенко: "Цвяхів у труну — покидьку!"

Смерть свого поплічника визнав і ватажок Денис Пушилін. Він ще й присвоїв терористу, який роками стріляв у мирні українські міста, сумнівну посмертну нагороду "героя".

Що відомо маріонетку Володимира Жогу Сам він родом зі Слов'янська. Але з самого початку сепаратистських настроїв на Донбасі був їхнім прихильником. Входив до близького оточення бойовика "Мотороли". Українська влада оголосила його у розшук. З 2015 року він у базі даних "Миротворець".

Пропагандисти далі брешуть

Брехливі пропагандистські канали повідомили, що Жога загинув біля Волновахи, "забезпечуючи вихід з населеного пункту мирних жителів".

Хоча там самі росіяни порушили режим тиші для евакуації мирних мешканців, який погодили на офіційних переговорах між Україною і Росією. Так, у Волновасі, де мали створити гуманітарний коридор, почали обстрілювати з важкого озброєння. Через це евакуацію людей довелось відкласти.

Схоже, в окупантів стає настільки багато смертей, що вони вже не можуть їх приховувати. Лише за 10 днів їй усього приблизно 10 тисяч, але в Росії такі цифри заперечують.

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