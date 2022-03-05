Таку інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 5 березня повідомили у Генштабу ЗСУ.

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Підрозділи Збройних Сил України знищили російського полковника Костянтина Зизевського,

– констатували у Генштабі.

Зизевський був командиром 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС Російської Федерації.

Раніше, у березня 2021 року, на територію Криму з Росії під командуванням Зизевського перекинули 350 військовослужбовців, бойові машини, літаки Іл-76МД військово-транспортної авіації російських військово-космічних сил. Нібито для "навчань".

Інші нові втрати ворога

Також українські оборнці збили 2 ворожих. Ще 3 льотчики взяли у полон, а 1 – знищили.

Збили й 5 вертольотів та 1 безпілотник ворога.

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