Вона могла б бути у десятки разів потужнішою за Чорнобиль. На щастя, станом на 07:00 5 березня радіаційний фон на ЗАЕС – у нормі.

Увага На Запорізькій АЕС стоять російські війська, але управлінням займається Україна

Загрози життю чи здоров'ю населення – немає. Окупанти залишили хіба зруйнований корпус АЕС.

Окупанти уночі перебували на території Запорізької АЕС. Втім, управлінням атомної електростанції зараз займається Україна. Станом на 18:30 російськи орки вийшли з міста.

Росіяни захопили АЕС: що відомо

Загарбники захопили територію Запорізької АЕС зранку 4 березня. У телеграм-каналі "Енергоатому" повідомили, що ворог контролює адмінбудівлі та прохід на станцію. Загинули українські воїни.

У ніч проти 4 березня окупанти атакували ЗАЕС, це спричинило пожежу. Її загасили аж під ранок. Згодом у мережі показали наслідки штурму.

Український нардеп Давид Арахамія заявив, що наразі на атомних об'єктах перебувають чеченські бойовики. Поки вони там, гарантувати безпеку, за його словами, неможливо.

Дивіться фото наслідків обстрілів Запорізької АЕС станом на 5 березня 2022 року​ / Фото Енергоатом



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