Она могла бы быть в десятки раз мощнее Чернобыля. К счастью, по состоянию на 07:00 5 марта радиационный фон на ЗАЭС – в норме.

Внимание На Запорожской АЭС стоят российские войска, но управлением занимается Украина

Угрозы жизни или здоровью населения – нет. Оккупанты оставили разрушенный корпус АЭС.

Оккупанты ночью находились на территории Запорожской АЭС. Впрочем, управлением атомной электростанции сейчас занимается Украина.

Россияне захватили АЭС: что известно

Захватчики захватили территорию Запорожской АЭС утром 4 марта. В телеграм-канале "Энергоатома" сообщили, что враг контролирует админздания и проход на станцию. Погибли украинские воины.

В ночь на 4 марта оккупанты атаковали ЗАЭС, это вызвало пожар. Его потушили аж под утро. Впоследствии в сети показали последствия штурма.

Украинский нардеп Давид Арахамия заявил, что сейчас на атомных объектах находятся чеченские боевики. Пока они там, гарантировать безопасность, по его словам, невозможно.

Смотрите фото последствий обстрелов Запорожской АЭС по состоянию на 5 марта 2022 года / Фото Энергоатом

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