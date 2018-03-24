Возле Александрии произошел смертельный взрыв: взорвали кортеж руководителя города

Днем 23 марта на окраинах Александрии, которая является вторым крупнейшим городом в Египте, возле одного из отелей произошел мощный взрыв. Взрывное устройство было заложено в припаркованный рядом автомобиль.

Как сообщает Al Jazeera, взрыв произошел в тот момент, когда мимо проезжал кортеж главы службы безопасности города.

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В результате инцидента один солдат погиб и еще несколько получили ранения. Издание Extra News утверждает, что смертельное ранение получил капитан египетской полиции, а глава службы безопасности не пострадал.

По словам министра внутренних дел Египта, атака была направлена ​​именно против главы безопасности Александрии.

Как рассказал ресурсу бывший заместитель министра внутренних дел Египта Рафик Хабиб, исполнителем преступления однозначно является какая-то экстремистская группа, правда, ни одна из них пока не взяла на себя ответственность.

К слову, 26-28 марта в Египте должен пройти первый тур президентских выборов. Бесспорным фаворитом является действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси, а его единственный конкурент – председатель малоизвестной партии "Аль-Гед" Муса Мустафа Муса.

Кроме того, накануне МВД Египта заявляло о задержании групп экстремистов, связанных с запрещенной в стране организацией "Братья-мусульмане", которые, по данным силовиков, планировали устроить беспорядки накануне выборов президента страны.

Напомним, в конце ноября 2017 года в Египте террористы напали на мечеть Аль-Радва в городе Бир-аль-Абд в 40 км от города Эл-Ариш, который является столицей провинции Северный Синай. Боевики приехали в мечеть на четырех внедорожниках и открыли огонь по людям, что находились на проповеди во время пятничной молитвы. После этого они взорвали несколько взрывных устройств. По последним данным, в результате страшного теракта в Египте погибло 235 человек, еще 109 получили ранения.