Возле Александрии произошел смертельный взрыв: взорвали кортеж руководителя города
Днем 23 марта на окраинах Александрии, которая является вторым крупнейшим городом в Египте, возле одного из отелей произошел мощный взрыв. Взрывное устройство было заложено в припаркованный рядом автомобиль.
Как сообщает Al Jazeera, взрыв произошел в тот момент, когда мимо проезжал кортеж главы службы безопасности города.
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В результате инцидента один солдат погиб и еще несколько получили ранения. Издание Extra News утверждает, что смертельное ранение получил капитан египетской полиции, а глава службы безопасности не пострадал.
По словам министра внутренних дел Египта, атака была направлена именно против главы безопасности Александрии.
Как рассказал ресурсу бывший заместитель министра внутренних дел Египта Рафик Хабиб, исполнителем преступления однозначно является какая-то экстремистская группа, правда, ни одна из них пока не взяла на себя ответственность.
К слову, 26-28 марта в Египте должен пройти первый тур президентских выборов. Бесспорным фаворитом является действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси, а его единственный конкурент – председатель малоизвестной партии "Аль-Гед" Муса Мустафа Муса.
Кроме того, накануне МВД Египта заявляло о задержании групп экстремистов, связанных с запрещенной в стране организацией "Братья-мусульмане", которые, по данным силовиков, планировали устроить беспорядки накануне выборов президента страны.
Напомним, в конце ноября 2017 года в Египте террористы напали на мечеть Аль-Радва в городе Бир-аль-Абд в 40 км от города Эл-Ариш, который является столицей провинции Северный Синай. Боевики приехали в мечеть на четырех внедорожниках и открыли огонь по людям, что находились на проповеди во время пятничной молитвы. После этого они взорвали несколько взрывных устройств. По последним данным, в результате страшного теракта в Египте погибло 235 человек, еще 109 получили ранения.