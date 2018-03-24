Поблизу Александрії стався смертельний вибух: підірвали кортеж керівника міста

Удень 23 березня на околицях Александрії, яка є другим найбільшим містом у Єгипті, поблизу одного з готелів стався потужний вибух. Вибуховий пристрій було закладено у припаркований поряд автомобіль.

Як повідомляє Al Jazeera, вибух стався у той момент, коли повз проїжджав кортеж голови служби безпеки міста.

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Внаслідок інциденту один солдат загинув і ще кілька зазнали поранень. Видання Extra News переконує, що смертельного поранення зазнав капітан єгипетської поліції, а очільник служби безпеки не постраждав.

За словами міністра внутрішніх справ Єгипту, атака була спрямованою саме проти голови безпеки Александрії.

Як розповів ресурсу колишній заступник міністра внутрішніх справ Єгипту Рафік Хабіб, виконавцями злочину однозначно є якась екстремістська група, що правда жодна з них поки не взяла на себе відповідальність.

До слова, 26-28 березня в Єгипті має пройти перший тур президентських виборів. Безперечним фаворитом перегонів є чинний президент Абдель Фаттах ас-Сісі, а його єдиний конкурент – голова маловідомої партії "Аль-Гед" Муса Мустафа Муса.

Крім того, напередодні МВС Єгипту заявляло про затримання груп екстремістів, пов'язаних із забороненою в країні організацією "Брати-мусульмани", які, за даними силовиків, планували влаштувати безлади напередодні виборів президента країни.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2017 року в Єгипті терористи напали на мечеть Аль-Радва в місті Бір-аль-Абд в 40 км від міста Ел-Аріш, яке є столицею провінції Північний Синай. Бойовики приїхали до мечеті на чотирьох позашляховиках і відкрили вогонь по людях, які знаходилися на проповіді під час п'ятничної молитви. Після цього вони підірвали кілька вибухових пристроїв. За останніми даними, внаслідок страшного теракту в Єгипті загинуло 235 людей, ще 109 отримали поранення.