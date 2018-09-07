Возле берегов Аляски заметили два российских истребителя

Российские военные снова щекочут нервы американцам. Два бомбардировщика ТУ-95 заметили у берегов Аляски. Их полет перехватили истребители США.

Произошло это еще 1 сентября, однако известно это стало только сейчас, пишет The Washington Free Beacon.

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Самолеты пролетели возле Алеутских островов в так называемой "идентификационной зоне", правда, в воздушное пространство США или Канады не заходили.

Интересно, что вместе с ТУ-95 также был и один самолет-заправщик ИЛ-78. То есть, скорее всего, бомбардировщики прошли долгий путь, так как им понадобилась дозаправка во время полета.

Добавим, что идентификационная зона считается международным пространством и используется для опознания противовоздушной обороны США.