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Возле берегов Испании нашли тела пятерых беженцев

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Возле берегов Испании нашли тела пятерых беженцев
Возле берегов Испании нашли тела пятерых беженцев / Фото из открытых источников

Пятеро беженцев утонули у берегов Испании в Средиземном море, все они пытались попасть на территорию страны из Африки.

Об этом сообщила испанская береговая охрана.

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Известно, что около двухсот мигрантов удалось спасти. После нескольких отказов итальянских властей принимать суда с африканскими беженцами, те теперь чаще всего направляются именно к испанским берегам. Страна стала своеобразными воротами для мигрантов, пытающихся попасть в Евросоюз.

Всего с начала года на испанских берегах высадились уже более 20 тысяч таких беглецов. И не все настроены дружелюбно, а миграционная проблема продолжает оставаться одной из наиболее острых в ЕС.

Теги: Африка беженцы
Источник: 24 Канал
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