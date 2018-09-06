Возле берегов Испании нашли тела пятерых беженцев
Пятеро беженцев утонули у берегов Испании в Средиземном море, все они пытались попасть на территорию страны из Африки.
Об этом сообщила испанская береговая охрана.
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Известно, что около двухсот мигрантов удалось спасти. После нескольких отказов итальянских властей принимать суда с африканскими беженцами, те теперь чаще всего направляются именно к испанским берегам. Страна стала своеобразными воротами для мигрантов, пытающихся попасть в Евросоюз.
Всего с начала года на испанских берегах высадились уже более 20 тысяч таких беглецов. И не все настроены дружелюбно, а миграционная проблема продолжает оставаться одной из наиболее острых в ЕС.
Источник: 24 Канал
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