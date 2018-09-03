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Сколько в Украине официальных переселенцев: новые данные

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В Украине зарегистрировано почти 1,52 миллоина внутренних переселенцев
В Украине зарегистрировано почти 1,52 миллоина внутренних переселенцев / Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на 3 сентября 2018 года на учете состоят 1 миллион 519 тысяч 132 внутренне перемещенных лица из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

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По состоянию на 3 сентября 2018 года по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций взято на учет 1 млн 519 тысяч 132 переселенца из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым,
– говорится в сообщении.

Информации о выплате пособия на аренду жилья и оплату коммунальных услуг внутренним переселенцам пока нет.

Напомним, в конце августа Министерство социальной политики сообщало о 1 518 283-х зарегистрированных переселенцах.

Теги: Новости Украины беженцы Министерство социальной политики
Источник: 24 Канал
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