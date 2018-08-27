Сколько в Украине официальных переселенцев

В Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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За неделю количество зарегистрированных переселенцев увеличилось на 708 человек.

"По состоянию на 27 августа 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 518 283 переселенцы из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", – говорится в сообщении.

К слову, накануне Верховный суд Украины признал получение биометрического паспорта прямой обязанностью гражданина Украины, и религиозные убеждения не могут быть основанием, чтобы нарушать это требование.