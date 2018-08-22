Верховный суд не разрешил переселенцам голосовать на местных выборах

Верховный суд Украины принял решение, которое предусматривает, что внутренние переселенцы не могут участвовать в местных выборах в Украине.

Информация о соответствующем решении 22 августа появилась на официальном сайте Верховного суда Украины.

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В нем отмечается, что регистрация места проживания внутренних переселенцев временна и поэтому не дает оснований для голосования на выборах местных органов власти.

Право участия в местных выборах есть только в тех граждан Украины, которые постоянно проживают на соответствующей территории и имеют регистрацию постоянного места жительства на территории соответствующего села, поселка, города,

– говорится в документе.

Такое решение Верховный суд принял, рассмотрев в кассационном порядке дело по иску в Отдел ведения Государственного реестра избирателей о восстановлении избирательных прав.

В суде отметили, что справка, временная прописка "не могут служить основанием для права участия в местных выборах на этой территории".

К слову, накануне Верховный суд Украины признал получение биометрического паспорта прямой обязанностью гражданина Украины, и религиозные убеждения не могут служить основанием, чтобы нарушать это требование.