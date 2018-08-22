Верховний суд не дозволив переселенцям голосувати на місцевих виборах

Верховний суд України ухвалив рішення, яке передбачає, що внутрішні переселенці не можуть брати участі у місцевих виборах в Україні.

Інформація про відповідне рішення 22 серпня з'явилась на офіційному сайті Верховного суду України.

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У ньому наголошується, що реєстрація місця проживання внутрішніх переселенців є тимчасовою і тому не дає підстав для голосування на виборах місцевих органів влади.

Право участі на місцевих виборах є лише у тих громадян України, які постійно проживають на відповідній території та мають реєстрацію постійного місця проживання на території відповідного села, селища, міста,

– зазначено у документі.

Таке рішення Верховний суд ухвалив розглянувши в касаційному порядку адміністративну справу за позовом до Відділу ведення Державного реєстру виборців про поновлення виборчих прав.

У суді наголосили, що довідка, що тимчасова прописка "не може слугувати підставою щодо права участі на місцевих виборах на цій території".

До слова, напередодні Верховний суд України визнав отримання біометричного паспорту прямим обов'язком громадянина України, і релігійні переконання не можуть бути підставою, щоб порушувати цю вимогу.