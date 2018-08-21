Православні також зобов'язані отримувати біометричні паспорти, – Верховний суд
Верховний суд визнав отримання біометричного паспорту прямим обов'язком громадянина України. За його висновком, релігійні переконання не можуть бути підставою для того, щоб порушувати/не виконувати вимоги закону або робити з нього винятки.
Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot із посиланням на рішення суду.
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Починаючи з 2013 року парафіяни православної церкви московського патріархату регулярно зверталися до суду з проханням видавати їм паспорти у вигляді книжечки. Наявність в біометричному паспорті унікального номера запису в реєстрі церква пов’язувала зі "знаком звіра" – одним з символів апокаліпсису.
Такий тип справ визнали типовим та передали до Верховного суду. ВСУ визнав, що отримання біометричного паспорту та, зокрема, унікального номеру запису в реєстрі є обов’язком громадян, і відмовив у проханні видавати паспорти старого зразка.
"Щодо релігійних переконань як позивачки, так і релігійної організації, про її приналежність до якої зазначено в позовній заяві та письмових поясненнях щодо присвоєння унікального номера, якщо паспорт громадянина України нового зразка оформлятиметься засобами Реєстру, то цей аргумент, незважаючи на усю його значимість як для ОСОБА_1 (позивачки — ред), так і для багатьох інших громадян України, які поділяють такі ж релігійні погляди й переконання, не може слугувати підставою для того, щоб порушувати/не виконувати вимоги Закону № 5492-VI та/чи робити з нього винятки", – йдеться у рішені.
На думку суду, такий підхід недопустимий, оскільки суперечитиме наведеним конституційним положенням статей 24 і 35 Основного Закону, а також може призвести до зловживань з боку окремих осіб та/або їх груп з метою уникнення виконання покладених на них законом обов’язків.
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