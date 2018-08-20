Московський патріархат залучив 600 дітей на Рівненщині до вшанування "пам'яті Царської сім'ї"

На заході України, в селі Онишківці, що на Рівенщині, урочисто відзначили "100-річчя пам’яті Царської Сім’ї" – за участі шести сотень дітей.

В Україні діє свобода віросповідання, поки воно не шкодить навколишнім. Серед офіційних церков в Україні є така, що шкодить – і суспільству, і самій державі. Московський Патріархат, який підпорядковується Кремлю, не визнає українську державу, і його священнослужителі відмовляються, до прикладу, відспівувати українських вояків, що поклали життя за Україну.

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А ще Московський Патріархат влаштовує в Україні масштабні святкування – і робить це не на Луганщині, чи Донеччині, навіть не на Харківщині чи в Одеській області, як можна було б подумати через кількість там їхніх шанувальників, ні – робить це на Рівненщині. І залучає шість сотень дітей, шиє їм костюми, готує виступи. Дітей звозять до маленького цього села, Онишківців – тобто усе це організоване на досить високому рівні.



Московський патріархат і "100-річчя пам'яті Царської сім'ї"

Не можна недооцінювати московський патріархат – це надпотужна організація з грошима й співробітниками, яких роками вчать впливу на людей. Священик – це і теолог, і психолог. Його мета благородна – допомогти людині в складній ситуації, привести її до Бога, дати надію й точку опори. Утім, якщо такий священик має якусь іншу мету, або йому поставлене таке завдання – він здатен маніпулювати людиною, що йому довірилася.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що релігійне представництво Росії в Україні, так званий Московський патріархат, чекає на момент, коли на виборах переможуть сили, які підтримує Кремль, і які самі підтримують Москву – так було до Помаранчевої революції та у часи Януковича.