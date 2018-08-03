Чому Московський патріархат не хоче йти на жодні діалоги з Київським

Релігійне представництво Росії в Україні так званий Московський патріархат зараз чекає на момент, коли на виборах переможуть ті сили, які підтримує Кремль, і які самі підтримують Москву – так було до Помаранчевої революції та у часи Януковича. Але Україна ніколи не повернеться до таких взаємин із Росією.

Таку заяву зробив предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, передає прес-служба УПЦ КП.

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"Усі бачать, що ніякого діалогу ні з нами, ні з суспільством це керівництво МП в Україні вести не хоче. Бо чекають на перемогу "своїх", тих, хто їм організовує та фінансує "хресні ходи", трансляції, платить за суди, платить журналістам за поширення брехні, тощо", – підкреслив священнослужитель.

Водночас він пригадав діяльність попереднього очільника МП Володимира, який, за його словами, як ставленик Москви спочатку діяв так само, як і нинішні керівники, але з часом як українець зрозумів, що Україна справді стала незалежною державою та відокремилася від Росії.

"А тому став дбати про діалог, про зменшення ворожнечі. І всі бачили, як після 2007 року змінилася його позиція – розпочалися контакти між нашими Церквами, зменшилося протистояння. Якби він не захворів і не помер, можливо зараз ми би говорили про зовсім іншу ситуацію в Україні. Але сталося те, що сталося, і до влади в МП прийшло керівництво, яке вірить у "русский мир", і для яких Україна – це лише частина "Святой Русі", а українці – "частина російського народу", – додає Філарет.

Крім того, очільник УПЦ КП зауважив, після оголошення з боку Вселенського Патріарха про свою кінцеву мету, а саме про проголошення автокефалії Церкви в Україні, Московський патріархат зараз сподівається на дві речі: якщо можливо – затягнути справу з Томосом до виборів в Україні, маючи надію, що на виборах переможуть сили, явно та таємно пов’язані з Москвою, і ці сили перешкодять наданню Томосу.

А якщо не затягнуть надання Томосу та це станеться цього року, то зберегти за собою якомога більше майна, щоби після очікуваної ними перемоги закріпитись і повести наступ проти Української Церкви. Ось тому ці сили – і церковні, і світські – кричать про "кровопролиття", про "захоплення", щоб затягнути час і вплинути на рішучість тих, від кого залежить Томос. Але ми віримо, що Україна є і буде. А раз Україна є і буде, то час працює на нас. Ми 25 років боролися за визнання, за Томос, і ось час настав,

– наголосив Філарет.

До слова, раніше Філарет також заявляв, що господар Кремля Володимир Путін не наважився би розпочати війну на Донбасі та окупувати півострів Крим, якби в Україні була єдина церква.