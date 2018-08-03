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Почему Московский патриархат не хочет идти ни на какие диалоги с Киевским

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В МП пришло руководство, которое верит в "русский мир", и для которых Украина – это лишь часть "Святой Руси", – Филарет
В МП пришло руководство, которое верит в "русский мир", и для которых Украина – это лишь часть "Святой Руси", – Филарет / Коллаж 24 канал

Религиозное представительство России в Украине так называемый Московский патриархат сейчас ждет момент, когда на выборах победят те силы, которые поддерживает Кремль, и которые сами поддерживают Москву – так было до Оранжевой революции и во времена Януковича. Но Украина никогда не вернется к таким взаимоотношениям с Россией.

Такое заявление сделал предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, передает пресс-служба УПЦ КП.

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"Все видят, что никакого диалога ни с нами, ни с обществом это руководство МП в Украине вести не хочет. Потому ждут победу "своих", тех, кто им организует и финансирует "крестные ходы", трансляции, платит за суды, платит журналистам за распространение лжи и т.д.", – подчеркнул священнослужитель.

В то же время он вспомнил деятельность предыдущего главы МП Владимира, который, по его словам, как ставленник Москвы сначала действовал так же, как и нынешние руководители, но со временем как украинец понял, что Украина действительно стала независимым государством и отделилась от России.

"А потому стал заботиться о диалоге, об уменьшении вражды. И все видели, как после 2007 года изменилась его позиция – начались контакты между нашими Церквами, уменьшилось противостояния. Если бы он не заболел и не умер, возможно сейчас мы бы говорили о совсем другой ситуации в Украине. Но произошло то, что произошло, и к власти в МП пришло руководство, которое верит в "русский мир", и для которых Украина – это лишь часть "Святой Руси", а украинцы – "часть российского народа", – добавляет Филарет.

Кроме того, глава УПЦ КП акцентировал, после объявления со стороны Вселенского Патриарха о своей конечной цели, а именно о провозглашении автокефалии Церкви в Украине, Московский патриархат сейчас надеется на две вещи: если возможно, затянуть дело с Томосом до выборов в Украине, надеясь , что на выборах победят силы, явно и тайно связанные с Москвой, и эти силы помешают предоставлению Томоса.

А если не затянут предоставления Томоса и это произойдет в этом году, то сохранить за собой как можно больше имущества, чтобы после ожидаемой ими победы закрепиться и повести наступление против Украинской Церкви. Вот поэтому эти силы – и церковные, и светские – кричат ​​о "кровопролитии", о "захвате", чтобы затянуть время и повлиять на решимость тех, от кого зависит Томос. Но мы верим, что Украина есть и будет. А раз Украина есть и будет, то время работает на нас. Мы 25 лет боролись за признание, за Томос, и вот время пришло,
– отметил Филарет.

К слову, ранее Филарет также заявлял, что хозяин Кремля Владимир Путин не решился бы начать войну на Донбассе и оккупировать полуостров Крым, если бы в Украине была единственная церковь.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости культуры Украина – Россия религия УПЦ КП УПЦ МП
Источник: 24 Канал
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