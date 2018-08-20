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Що зробить Україну справді незалежною від Росії

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Значення єдиної помісної церкви для України важко переоцінити
Значення єдиної помісної церкви для України важко переоцінити / Фото з відкритих мереж

Більшість експертів та релігійних діячів стверджують, що надання Українському патріархату Томосу, який визнає його автокефалію, – майже завершена угода, яка займе всього кілька місяців. Це переписало б релігійні кордони Східної Європи вперше за майже 400 років.

Важливість створення Єдиної помісної церкви в Україні важко переоцінити, пише громадська активістка та політолог Катерина Крук у статті для Atlantic Counсil.

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Православна церква та її вплив на сусідів є одним з останніх залишків Російської імперії. Це також один із найефективніших інструментів розповсюдження російської пропаганди та впливу на думки. У випадку з Україною ставки ще вищі, оскільки церква надає державі-агресору прямий доступ до сердець та розуму українців. Тому незалежна церква в Україні є питанням національної безпеки.

По-друге, незалежна українська церква сильно послабить становище Російської православної церкви. Без її українських парафій вона більше не буде найбільшою у світі православною церквою, яку російські священики використовували для закріплення більшої кількості прав та міцнішої позиції серед світових православних церков. Для Росії це буде подвійним ударом: втратити й Україну, і свою міжнародну позицію в релігійному світі, пояснює автор публікації.

Нарешті, об'єднана церква вплине на українське політичне життя. Якщо Порошенку вдасться отримати Томос про автокефалію, це додасть йому політичних бонусів. Безумовно, Президент використовуватиме церкву як один із наріжних каменів своєї передвиборчої кампанії у 2019 році разом зі зміцненням армії та статусом української мови, переконана Крук.

Надання Томосу Київському патріархату України стане важливою віхою, але це буде лише початком тривалого процесу об'єднання української церкви. Приходам тоді доведеться вирішити, чи хочуть вони приєднатися до нової церкви – питання, яке обертається навколо влади та майна. Однак складний і довгий, цей процес все ж має розпочатися. Об'єднана національна церква – це і є та остання відсутня частина пазлу, яка зробить Україну справді незалежною,
– робить висновок аналітик.

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Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

Теги: Новини України релігія Петро Порошенко УПЦ МП Новини політики Новини Росії Єдина помісна церква УПЦ КП Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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