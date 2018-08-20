21:30
20 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
27°C 16°C
  • вторник
    29°C 17°C
  • среда
    22°C 14°C
  • четверг
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, сегодня
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Что сделает Украину действительно независимой от России

198 Читати новину українською
Значение единой поместной церкви для Украины трудно переоценить
Значение единой поместной церкви для Украины трудно переоценить / Фото из открытых сетей

Большинство экспертов и религиозных деятелей утверждают, что предоставление Украинскому патриархату Томосу, который признает его автокефалию, – почти завершенная сделка, которая займет всего несколько месяцев. Это переписало бы религиозные границы Восточной Европы впервые за почти 400 лет.

Важность создания Единой поместной церкви в Украине трудно переоценить, пишет общественная активистка и политолог Екатерина Крук в статье для Atlantic Counсil.

Читайте также: Назвали нардепа, который хочет сорвать предоставление автокефалии УПЦ

Православная церковь и ее влияние на соседей является одним из последних остатков Российской империи. Это также один из самых эффективных инструментов распространения российской пропаганды и влияния на мысли. В случае с Украиной ставки еще выше, поскольку церковь предоставляет государству-агрессору прямой доступ к сердцам и разуму украинцев. Поэтому независимая церковь в Украине является вопросом национальной безопасности.

Во-вторых, независимая украинская церковь сильно ослабит положение Русской православной церкви. Без ее украинских приходов она больше не будет крупнейшей в мире православной церковью, которую российские священники использовали для закрепления большего количества прав и прочной позиции среди мировых православных церквей. Для России это будет двойным ударом: потерять и Украину, и свою международную позицию в религиозном мире, поясняет автор публикации.

Наконец, объединенная церковь повлияет на украинскую политическую жизнь. Если Порошенко удастся получить Томос об автокефалии, это придаст ему политических бонусов. Безусловно, Президент будет использовать церковь как один из краеугольных камней своей предвыборной кампании в 2019 году вместе с укреплением армии и статусом украинского языка, убеждена Крук.

Предоставление Томоса Киевскому патриархату Украины станет важной вехой, но это будет только началом длительного процесса объединения украинской церкви. Приходам тогда придется решить, хотят ли они присоединиться к новой церкви – вопрос, вращается вокруг власти и имущества. Однако сложный и долгий, этот процесс все же должен начаться. Объединенная национальная церковь – это и есть последняя недостающая часть пазла, которая сделает Украину действительно независимой,
– заключает аналитик.

Читайте также: Порошенко хочет получить томос за день до всенародного голосования и "продать" это избирателю

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Теги: Новости Украины Новости России религия Петр Порошенко УПЦ МП Новости политики Украина – Россия УПЦ КП Единая поместная церковь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
У меня мужчина украл секс-игрушку, сел на "бляху" и поехал, – интервью с владельцем секс-шопа
сегодня, 21:01 У меня мужчина украл секс-игрушку, сел на "бляху" и поехал, – интервью с владельцем секс-шопа
Наталія Печерська
Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
сегодня, 20:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
Анастасія Можаровська
Цены на квартиры в Киеве от застройщика: что предлагает рынок
сегодня, 19:03 Цены на квартиры в Киеве от застройщика: что предлагает рынок
Яніна Ткачук
Путешествия по Украине: живописные места Тернопольщины, от которых захватывает дух
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: живописные места Тернопольщины, от которых захватывает дух
Уляна Корицька
Кто купил канал "112 Украина": резонансное расследование
сегодня, 17:14 Кто купил канал "112 Украина": резонансное расследование
Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
 29 ноября 2017 , 19:17
Российский журналист разоблачил двойника Путина
 26 июня 2015 , 16:44
Это однозначно лето Порошенко, – немецкое издание
 27 июня 2017 , 13:54
Тимошенко хочет привести к власти "Оппозиционный блок", — Медуница
 13 мая 2016 , 12:11
Минобороны США потратили 34 миллиона долларов на улучшение двух запасных самолетов Трампа
 17 августа , 10:26
В Мали выбирают президента среди 24 кандидатов
 29 июля , 17:10
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук