Что сделает Украину действительно независимой от России

Большинство экспертов и религиозных деятелей утверждают, что предоставление Украинскому патриархату Томосу, который признает его автокефалию, – почти завершенная сделка, которая займет всего несколько месяцев. Это переписало бы религиозные границы Восточной Европы впервые за почти 400 лет.

Важность создания Единой поместной церкви в Украине трудно переоценить, пишет общественная активистка и политолог Екатерина Крук в статье для Atlantic Counсil.

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Православная церковь и ее влияние на соседей является одним из последних остатков Российской империи. Это также один из самых эффективных инструментов распространения российской пропаганды и влияния на мысли. В случае с Украиной ставки еще выше, поскольку церковь предоставляет государству-агрессору прямой доступ к сердцам и разуму украинцев. Поэтому независимая церковь в Украине является вопросом национальной безопасности.



Во-вторых, независимая украинская церковь сильно ослабит положение Русской православной церкви. Без ее украинских приходов она больше не будет крупнейшей в мире православной церковью, которую российские священники использовали для закрепления большего количества прав и прочной позиции среди мировых православных церквей. Для России это будет двойным ударом: потерять и Украину, и свою международную позицию в религиозном мире, поясняет автор публикации.



Наконец, объединенная церковь повлияет на украинскую политическую жизнь. Если Порошенко удастся получить Томос об автокефалии, это придаст ему политических бонусов. Безусловно, Президент будет использовать церковь как один из краеугольных камней своей предвыборной кампании в 2019 году вместе с укреплением армии и статусом украинского языка, убеждена Крук.

Предоставление Томоса Киевскому патриархату Украины станет важной вехой, но это будет только началом длительного процесса объединения украинской церкви. Приходам тогда придется решить, хотят ли они присоединиться к новой церкви – вопрос, вращается вокруг власти и имущества. Однако сложный и долгий, этот процесс все же должен начаться. Объединенная национальная церковь – это и есть последняя недостающая часть пазла, которая сделает Украину действительно независимой,

– заключает аналитик.

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Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.