Назвали нардепа, который хочет сорвать предоставление автокефалии УПЦ

Народный депутат от оппозиционного блока и известный защитник московского патриархата в Украине Вадим Новинский продолжает работать на срыв предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом заявил украинский нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

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"По оперативным данным группы ИС, народный депутат Украины от "Оппоблока" Вадим Новинский продолжает системную деятельность, направленную на срыв получения автокефалии Украинской православной поместной церковью", – заявил политик.

Он отметил, что Новинский во время неформальной встречи 1 июня с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, обсуждал "отнюдь не вопрос "экономики и взаимного инвестирования", как указано на его странице в ФБ".

Через свой контакт в турецком правительстве Новинский пытался достучаться до официальной Анкары в плане противодействия процессу получения Томоса об автокефалии УППЦ. По нашим данным, неформальную встречу организовал один из топ-менеджеров предприятия, принадлежащего Новинскому, через свой бизнес-контакт в Турции. Непосредственными организаторами и участниками встречи были пока неустановленный контакт Новинского в городе Анкара и владелец гостиниц "Литторс" (город Алания) Мустафа Кемаль Хальяла, представляющий округ, из которого в турецкий парламент был избран Чавушоглу,

– рассказал Тымчук.

Однако, как отметил координатор ИС, оппозиционеру не удалось убедить турецких чиновников повлиять на позицию Фанара.

"И, судя по всему, доблестный поборник российских скреп в ответ на свою просьбу услышал традиционное "иншаллах", – отметил Тымчук.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Позже Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.