13:18
9 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 15°C
  • пятница
    27°C 14°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
Вєсті Кремля
21:44, 8 августа
Вести.UA. Радикал на комбайне. Плохая Тимошенко
Вєсті.UA
20:56, 8 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Назвали нардепа, который хочет сорвать предоставление автокефалии УПЦ

139 Читати новину українською
Новинский хочет сорвать предоставление автокефалии УПЦ
Новинский хочет сорвать предоставление автокефалии УПЦ / Фото из открытых источников

Народный депутат от оппозиционного блока и известный защитник московского патриархата в Украине Вадим Новинский продолжает работать на срыв предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом заявил украинский нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" нардеп Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

Читайте также: Москва понимает, что проиграла эту "шахматную партию", – Тымчук о предоставлении автокефалии УПЦ

"По оперативным данным группы ИС, народный депутат Украины от "Оппоблока" Вадим Новинский продолжает системную деятельность, направленную на срыв получения автокефалии Украинской православной поместной церковью", – заявил политик.

Он отметил, что Новинский во время неформальной встречи 1 июня с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, обсуждал "отнюдь не вопрос "экономики и взаимного инвестирования", как указано на его странице в ФБ".
Через свой контакт в турецком правительстве Новинский пытался достучаться до официальной Анкары в плане противодействия процессу получения Томоса об автокефалии УППЦ. По нашим данным, неформальную встречу организовал один из топ-менеджеров предприятия, принадлежащего Новинскому, через свой бизнес-контакт в Турции. Непосредственными организаторами и участниками встречи были пока неустановленный контакт Новинского в городе Анкара и владелец гостиниц "Литторс" (город Алания) Мустафа Кемаль Хальяла, представляющий округ, из которого в турецкий парламент был избран Чавушоглу,
– рассказал Тымчук.

Однако, как отметил координатор ИС, оппозиционеру не удалось убедить турецких чиновников повлиять на позицию Фанара.

"И, судя по всему, доблестный поборник российских скреп в ответ на свою просьбу услышал традиционное "иншаллах", – отметил Тымчук.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Позже Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

Теги: Новости Украины Новости политики Оппозиционный блок УПЦ КП УПЦ МП Новости Турции Единая поместная церковь религия Вадим Новинский
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Настоящие" россияне: украинские военные рассказали, кто воюет на стороне оккупантов
 1 августа , 21:15
Сумасшедший триллер: венгры и португальцы сыграли в надрезультативную ничью
 22 июня 2016 , 20:54
Форвард Динамо прокомментировал возвращение в Киев и стартовый матч в Лиге чемпионов
 25 июля 2017 , 23:15
Мошенник "продал" одну машину 80 покупателям и заработал на этом $9.8 миллионов
 3 августа , 16:40
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук