Назвали нардепа, який хоче зірвати надання автокефалії УПЦ

Народний депутат від Опозиційного блоку і відомий захисник московського патріархату в Україні Вадим Новинський продовжує працювати на зрив надання автокефалії Українській православній церкві.

Про це заявив український нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" нардеп Дмитро Тимчук у своєму Facebook.

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"За оперативними даними групи ІС, народний депутат України від "Опоблока" Вадим Новинський продовжує системну діяльність, спрямовану на зрив отримання автокефалії Українською православною помісною церквою", – заявив політик.

Він зазначив, що Новинський під час неформальної зустрічі 1 червня з главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, обговорював "аж ніяк не питання "економіки і взаємного інвестування", як зазначено на його сторінці в ФБ".

Через свій контакт в турецькому уряді Новинський намагався достукатися до офіційної Анкари в плані протидії процесу отримання Томосу про автокефалію УППЦ. За нашими даними, неформальну зустріч організував один з топ-менеджерів підприємства, що належить Новинському, через свій бізнес-контакт у Туреччині. Безпосередніми організаторами і учасниками зустрічі були поки невстановлений контакт Новинського в місті Анкара і власник готелів "Літторс" (місто Аланія) Мустафа Кемаль Хальяла, що представляє округ, з якого в турецький парламент був обраний Чавушоглу,

– розповів Тимчук.

Однак як зауважив координатор ІС, опозиціонеру не вдалося переконати турецьких чиновників вплинути на позицію Фанара.

"І, судячи з усього, доблесний поборник російських скреп у відповідь на своє прохання почув традиційне "іншаллах", – наголосив Тимчук.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ.