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Московский патриархат привлек 600 детей на Ровенщине к почтению "памяти Царской семьи"

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Московский патриархат – сверхмощная организация, где учат влиять на людей
Московский патриархат – сверхмощная организация, где учат влиять на людей / 24 канал

На западе Украины, в селе Онишковцы, на Ровенщине, торжественно отметили "100-летие памяти Царской Семьи" – при участии шести сотен детей.

В Украине действует свобода вероисповедания, пока оно не вредит окружающим. Среди официальных церквей в Украине есть такая, которая вредит и обществу, и самому государству. Московский Патриархат, который подчиняется Кремлю, не признает украинское государство, и его священнослужители отказываются, к примеру, отпевать украинских воинов, которые положили жизнь за Украину.

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А еще Московский Патриархат устраивает в Украине масштабные празднования – и делает это не на Луганщине, Донетчине, даже не в Харьковской или Одесской области, как можно было бы подумать из-за количества там их поклонников, нет – делает это на Ровенщине. И привлекает шесть сотен детей, шьет им костюмы, готовит выступления. Детей свозят в это маленькое село, Онишковцы – то есть все это организовано на достаточно высоком уровне.


Московский патриархат и "100-летие памяти Царской семьи"

Нельзя недооценивать московский патриархат – это сверхмощная организация с деньгами и сотрудниками, которых годами учат влиянию на людей. Священник – это и теолог, и психолог. Его цель благородная – помочь человеку в сложной ситуации, привести его к Богу, дать надежду и точку опоры. Впрочем, если такой священник имеет какую-то другую цель, или ему поставлена такая задача – он способен манипулировать человеком, который ему доверился.

Напомним, ранее сообщалось, что религиозное представительство России в Украине, так называемый Московский патриархат, ждет момента, когда на выборах победят силы, которых поддерживает Кремль, и которые сами поддерживают Москву – так было до Оранжевой революции и во времена Януковича.

Теги: Новости Украины Патриарх Кирилл религия Ровно
Источник: 24 канал
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