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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Православные также обязаны получать биометрические паспорта, – Верховный суд

76 Читати новину українською
Биометрический паспорт
Биометрический паспорт / lviv1256.com

Верховный суд признал получение биометрического паспорта прямой обязанностью гражданина Украины. По его заключению, религиозные убеждения не могут быть основанием для того, чтобы нарушать/не выполнять требования закона или делать из него исключения.

Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными Opendatabot со ссылкой на решение суда.

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Начиная с 2013 года прихожане православной церкви Московского патриархата регулярно обращались в суд с просьбой выдавать им паспорта в виде книжечки. Наличие в биометрическом паспорте уникального номера записи в реестре церковь связывала со "знаком зверя" – одним из символов апокалипсиса.

Такой тип дел признали типичным и передали в Верховный суд. ВСУ признал, что получение биометрического паспорта и, в частности, уникального номера записи в реестре является обязанностью граждан, и отказал в просьбе выдавать паспорта старого образца.

"Что касается религиозных убеждений как истца, так и религиозной организации, о его принадлежности к которой указано в исковом заявлении и письменных пояснениях о присвоении уникального номера, если паспорт гражданина Украины нового образца будет оформляться средствами Реестра, то этот аргумент, несмотря на всю его значимость как для ЛИЦА_1 (истицы – ред), так и для многих других граждан Украины, которые разделяют такие же религиозные взгляды и убеждения, не может служить основанием для того, чтобы нарушать/не выполнять требования Закона № 5492-VI и/или делать из него исключения", – говорится в решений.

По мнению суда, такой подход недопустим, поскольку будет противоречить приведенным конституционным положениям статей 24 и 35 Основного Закона, а также может привести к злоупотреблениям со стороны отдельных лиц и/или их групп с целью избежания выполнения возложенных на них законом обязанностей.

Теги: Новости Украины религия УПЦ МП Биометрический контроль в Украине Верховный суд Украины
Источник: 24 Канал
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