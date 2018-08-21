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Как украинцам использовать выборы, чтобы изменить страну

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Выборы в Украине
Выборы в Украине / Etcetera.media

Они возвращаются из Вены, Мюнхена, Лондона, Монако, Сан-Франциско и Ниццы. Они приезжают в Киев и брезгливо морщат нос.

Они – это мэры, министры и депутаты разных уровней, парламента, областных и городских советов, прокуроры и судьи. Рассказывают о том, что ТАМ все комфортно, все идеально устроенно для жизни человека. Чистые улицы, комфортное передвижение, зеленые зоны и кофе с круасанами по утрам в маленьких бистро. И действующие законы.

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Но ТУТ им не нравится. Тут грязно, неуютно, зеленых зон все меньше, засилье рекламы, непрекращающаяся война, а по улицам ходят люди, которые хотят нормальной жизни. И требуют создания условий для комфортного проживания. Требуют от тех, кто рассматривает Киев и Украину лишь как ресурс для обогащения с дальнейшим их переездом с детьми и родственниками в Вену, Мюнхен, Монако, Лондон, Сан-Франциско и Ниццу.

Они возвращаются, чтобы еще "подзаработать" в Украине на проживание в Вене, Мюнхене, Монако, Лондоне, Сан-Франциско и Ницце. Они не создают условия в Украине лишь по той причине, что сами они в нашей стране жить не будут. Это для них лишь ресурсная база. Поэтому они не заинтересованы в изменениях.

Зачем? Ведь все и так работает на их обогащение, а изменения могут и поломают все схемы. Они пытаются остановить время. Но время не ждет. Оно стремительно наращивает ход и несется вперед. И тогда они пытаются мимикрировать. Партийные билеты старых замаранных партий меняют на новые, серп и молот меняют на крестик, костюмы на вышиванки. Они хотят понравиться, чтобы и дальше можно было, сидя в высоких кабинетах, обеспечивать свои семьи в Вене, Мюнхене, Монако, Лондоне, Сан-Франциско и Ницце.

Но они ничего не сделают для того, чтобы украинские города были и по комфорту подобны Вене, Мюнхену, Монако, Лондону, Сан-Франциско и Ницце. Это не их цель и не их мечта. Они не искоренят коррупцию, никто не убивает курицу несущую золотые яйца. Они не создадут новых парков, ведь в них они деребанят землю под застройку. Они не приведут улицу в благообразное состояние, ведь это отвлекает их от распила бюджетных денег. Они не построят дорогу, асфальт на которой не будет сходить вместе со снегом весной, ведь это не даст им возможность ежегодно списывать деньги на ремонт дорог. Те самые деньги, которые они воруют у Украины чтобы их близкие не знали никакого дискомфорта в Вене, Мюнхене, Монако, Лондоне, Сан-Франциско и Ницце.

И вот снова скоро выборы. Зачем на них идут переизбираться те, кто так ничего и не сделал, чтобы Киев, Львов, Одесса, Черкассы, Чернигов или Житомир стали по комфорту проживания равны Вене, Мюнхену, Монако, Лондону, Сан-Франциско и Ницце, всем понятно. Их манит власть, как возможность дальнейшего увеличения своего благосостояния. Почему они выливают тонны грязи на конкурентов, тратят деньги на черный пиар, скупают голоса и раздают гречку избирателям также понятно. Им нечего предъявить избирателю и вместо достижений на ниве своей деятельности они просто пытаются уничтожить конкурента или купить голоса. А избиратель голосует.

Вместо того, чтобы показать красную карточку старой власти, избиратель хочет тоже урвать, хоть что-нибудь. И это "что-нибудь" варьируется от пакета с продуктами до социального договора, по которому он получит одну-две тысячи гривен.

Но выборы – это как раз шанс. Шанс, что придут новые люди и сделают жизнь более комфортной. Изменят лицо города и страны. Проведут реформы, структурируют застройку, проведут дороги, наладят маршруты, создадут новые культурные и зеленые пространства. Сделают жизнь лучше. Перестанут деребанить и пилить, а начнут делать все для реальных качественных изменений в жизни в Украине. Мы все имеем право жить в нормальных человеческих условиях. И те, кто не справляется с обеспечением этого должны быть отстранены от процессов, как не справившиеся.

Выборы дают нам эту законную возможность. Осталось ей воспользоваться. Это не значит, что уже через год наши города будут подобны по комфорту Вене, Мюнхену, Монако, Лондону, Сан-Франциско и Ницце. Нет, но это значит, что путь в этом направлении уже начат. А дорогу осилит идущий.

P.S. Я написал этот текст три года назад. К моему большому сожалению он не устарел.

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Новини політики Новини України Публікації Корупція Президентські вибори 2019
Джерело: Facebook Борислав Береза
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