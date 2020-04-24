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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Возле эпицентра коронавируса на Ровненщине сняли блокпосты: фото

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      В Ровенской области открыли село Тынное: это эпицентр коронавируса
      На Рівненщині відкрили село Тинне: це епіцентр коронавірусу в області / Фейбус Віталія Коваля

      На Ровненщине вокруг села Тынное Сарненского района сняли блокпосты. Произошло это утром 24 апреля. Именно в Тынном зафиксировали первые случаи COVID-19, в Ровненской области и здесь обнаружили наибольшее количество инфицированных.

      Об открытии села Тынное сообщил глава Ровненской ОГА Виталий Коваль. Он такое решение объяснил тем, что в последний раз коронавирус обнаружили у жительницы Тынного, которая находилась на лечении с 10 апреля.

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      Поскольку в течение 14 дней новых заболеваний нет, это дало нам основание открыть деревню. В изоляции Тынное находилось с 27 марта,
      – заметил Коваль.

      Сейчас глава Ровненской ОГА находится в Тынном. Здесь чиновник планирует сельскохозяйственное предприятие "Случ".

      "Хочу лично увидеть, как в условиях карантина работают фермеры, выяснить, какая поддержка сейчас им нужна больше всего", – сообщил он.

      Сьогодні працюю на півночі Рівненщини. Зранку зняли блокпости довкола села Тинне на Сарненщині. Нагадаю, саме тут...

      Posted by Віталій Коваль on  Friday, 24 April 2020

      Заметим! С начала эпидемии в Тынном были зафиксированы 16 случаев коронавируса. В частности, 14 человек госпитализировали. К сожалению, пять человек умерли. В частности, уроженка Тынного была одной из первых жертв COVID-19 в Украине. В целом в Ровненской области – 453 инфицированных, 57 из которых – жители Сарненского района. Также известно, что заболел глава Сарненской райгосадминистрации Александр Кохан.

      КОД червоної карти:

      Как Украина борется с коронавирусом: главное

      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но сначала правительство продлило ограничения до 24 апреля, а затем – до 11 мая.
      • Продлив карантин до 11 мая, правительство ввело определенные смягчения – разрешили ездить общественным транспортом донорам и отдельным категориям можно будет работать без прохождения обязательного досмотра.
      • Украина будет выходить из карантина в 5 этапов. Всех их правительство пообещало обнародовать впоследствии.
      • Выход из карантина произойдет, если в течение 10 дней процент выявленных случаев COVID-19 в Украине не изменится и будет колебаться в пределах плюс – минус 5%, больницы будут заполнены инфицированными менее чем на 50%.
      • Ранее в рамках карантина Украина закрыла свои границы, прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение, междугородное пассажирское железнодорожное сообщение, закрыла все культурные, развлекательные и спортивные заведения.
      • Также правительство запретило находиться в общественных местах без маски, посещать парки и зоны отдыха, находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых, гулять группами больше двоих человек.

      Карантин до 11 травня
      Карантин продлили до 11 мая: что известно / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости политики Ровно
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