Возле эпицентра коронавируса на Ровненщине сняли блокпосты: фото

На Ровненщине вокруг села Тынное Сарненского района сняли блокпосты. Произошло это утром 24 апреля. Именно в Тынном зафиксировали первые случаи COVID-19, в Ровненской области и здесь обнаружили наибольшее количество инфицированных.

Об открытии села Тынное сообщил глава Ровненской ОГА Виталий Коваль. Он такое решение объяснил тем, что в последний раз коронавирус обнаружили у жительницы Тынного, которая находилась на лечении с 10 апреля.

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Поскольку в течение 14 дней новых заболеваний нет, это дало нам основание открыть деревню. В изоляции Тынное находилось с 27 марта,

– заметил Коваль.

Сейчас глава Ровненской ОГА находится в Тынном. Здесь чиновник планирует сельскохозяйственное предприятие "Случ".

"Хочу лично увидеть, как в условиях карантина работают фермеры, выяснить, какая поддержка сейчас им нужна больше всего", – сообщил он.

Сьогодні працюю на півночі Рівненщини. Зранку зняли блокпости довкола села Тинне на Сарненщині. Нагадаю, саме тут... Posted by Віталій Коваль on Friday, 24 April 2020

Заметим! С начала эпидемии в Тынном были зафиксированы 16 случаев коронавируса. В частности, 14 человек госпитализировали. К сожалению, пять человек умерли. В частности, уроженка Тынного была одной из первых жертв COVID-19 в Украине. В целом в Ровненской области – 453 инфицированных, 57 из которых – жители Сарненского района. Также известно, что заболел глава Сарненской райгосадминистрации Александр Кохан.

КОД червоної карти:

Как Украина борется с коронавирусом: главное

12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но сначала правительство продлило ограничения до 24 апреля, а затем – до 11 мая.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продолжаться до 3 апреля, но сначала правительство продлило ограничения до 24 апреля, а затем – до 11 мая. Продлив карантин до 11 мая, правительство ввело определенные смягчения – разрешили ездить общественным транспортом донорам и отдельным категориям можно будет работать без прохождения обязательного досмотра.

– разрешили ездить общественным транспортом донорам и отдельным категориям можно будет работать без прохождения обязательного досмотра. Украина будет выходить из карантина в 5 этапов. Всех их правительство пообещало обнародовать впоследствии.

Всех их правительство пообещало обнародовать впоследствии. Выход из карантина произойдет , если в течение 10 дней процент выявленных случаев COVID-19 в Украине не изменится и будет колебаться в пределах плюс – минус 5%, больницы будут заполнены инфицированными менее чем на 50%.

, если в течение 10 дней процент выявленных случаев COVID-19 в Украине не изменится и будет колебаться в пределах плюс – минус 5%, больницы будут заполнены инфицированными менее чем на 50%. Ранее в рамках карантина Украина закрыла свои границы , прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение, междугородное пассажирское железнодорожное сообщение, закрыла все культурные, развлекательные и спортивные заведения.

, прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение, междугородное пассажирское железнодорожное сообщение, закрыла все культурные, развлекательные и спортивные заведения. Также правительство запретило находиться в общественных местах без маски, посещать парки и зоны отдыха, находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых, гулять группами больше двоих человек.



Карантин продлили до 11 мая: что известно / Инфографика 24 канала