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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Біля епіцентру коронавірусу на Рівненщині зняли блокпости: фото

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      На Рівненщині відкрили село Тинне: це епіцентр коронавірусу в області / Фейбус Віталія Коваля

      На Рівненщині навколо села Тинне Сарненського району зняли блокпости. Сталося це вранці 24 квітня. Саме у Тинному зафіксували перші випадки COVID-19 у Рівненській області та тут виявили найбільшу кількість інфікованих.

      Про відкриття села Тинне повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. Він таке рішення пояснив тим, що востаннє коронавірус виявили у жительки Тинного, яка перебувала на лікуванні з 10 квітня.

      Зверніть увагу В Рівненській лікарні 74 медики захворіли на COVID-19: персонал боїться виходити на роботу

      Оскільки упродовж 14 днів нових захворювань немає, це дало нам підставу відкрити село. В ізоляції Тинне перебувало із 27 березня,
      – зауважив Коваль.

      Наразі голова Рівненської ОДА перебуває у Тинному. Тут чиновник планує сільськогосподарське підприємство "Случ".

      "Хочу особисто побачити, як в умовах карантину працюють фермери, з'ясувати, яка підтримка нині їм є потрібною найбільше", – повідомив він.

      Сьогодні працюю на півночі Рівненщини. Зранку зняли блокпости довкола села Тинне на Сарненщині. Нагадаю, саме тут...

      Posted by Віталій Коваль on  Friday, 24 April 2020

      Зауважимо! Від початку епідемії у Тинному зафіксували 16 випадків коронавірусу. Зокрема, 14 людей госпіталізували. На жаль, п’ять осіб померли. Зокрема, уродженка Тинного була однією з перших жертв COVID-19 в Україні. Загалом у Рівненській області – 453 інфікованих, 57 з яких – жителі Сарненського району. Також відомо, що захворів голова Сарненської райдержадміністрації Олександр Кохан. 

      КОД червоної карти:

      Як Україна бореться з коронавірусом: головне

      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але спершу уряд продовжив обмеження до 24 квітня, а потім – до 11 травня. 
      • Продовжуючи карантин до 11 травня, уряд запровадив певні послаблення – дозволили їздити громадським транспортом донорам і окреми категоріям можна буде працювати без проходження обов'язкового огляду. 
      • Україна виходитиме з карантину у 5 етапів. Усіх їх уряд пообіцяв оприлюднити згодом. 
      • Вихід із карантину відбудеться, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків COVID-19 в Україні не змінюватиметься та коливатиметься в межах плюс – мінус 5%, лікарні будуть заповненими інфікованими менше ніж на 50%. 
      • Раніше у межах карантину Україна закрила свої кордони, припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення, міжміське пасажирське залізничне сполучення, закрила усі культурні, розважальні та спортивні заклади. 
      • Також уряд заборонив перебувати в громадських місцях без маски, відвідувати парки та зони відпочинку, перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих, гуляти групами у понад дві особи. 


      Карантин продовжили до 11 травня: що відомо / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Рівне
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