Біля епіцентру коронавірусу на Рівненщині зняли блокпости: фото
На Рівненщині навколо села Тинне Сарненського району зняли блокпости. Сталося це вранці 24 квітня. Саме у Тинному зафіксували перші випадки COVID-19 у Рівненській області та тут виявили найбільшу кількість інфікованих.
Про відкриття села Тинне повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. Він таке рішення пояснив тим, що востаннє коронавірус виявили у жительки Тинного, яка перебувала на лікуванні з 10 квітня.
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Оскільки упродовж 14 днів нових захворювань немає, це дало нам підставу відкрити село. В ізоляції Тинне перебувало із 27 березня,
– зауважив Коваль.
Наразі голова Рівненської ОДА перебуває у Тинному. Тут чиновник планує сільськогосподарське підприємство "Случ".
"Хочу особисто побачити, як в умовах карантину працюють фермери, з'ясувати, яка підтримка нині їм є потрібною найбільше", – повідомив він.
Зауважимо! Від початку епідемії у Тинному зафіксували 16 випадків коронавірусу. Зокрема, 14 людей госпіталізували. На жаль, п’ять осіб померли. Зокрема, уродженка Тинного була однією з перших жертв COVID-19 в Україні. Загалом у Рівненській області – 453 інфікованих, 57 з яких – жителі Сарненського району. Також відомо, що захворів голова Сарненської райдержадміністрації Олександр Кохан.
Як Україна бореться з коронавірусом: головне
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але спершу уряд продовжив обмеження до 24 квітня, а потім – до 11 травня.
- Продовжуючи карантин до 11 травня, уряд запровадив певні послаблення – дозволили їздити громадським транспортом донорам і окреми категоріям можна буде працювати без проходження обов'язкового огляду.
- Україна виходитиме з карантину у 5 етапів. Усіх їх уряд пообіцяв оприлюднити згодом.
- Вихід із карантину відбудеться, якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків COVID-19 в Україні не змінюватиметься та коливатиметься в межах плюс – мінус 5%, лікарні будуть заповненими інфікованими менше ніж на 50%.
- Раніше у межах карантину Україна закрила свої кордони, припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення, міжміське пасажирське залізничне сполучення, закрила усі культурні, розважальні та спортивні заклади.
- Також уряд заборонив перебувати в громадських місцях без маски, відвідувати парки та зони відпочинку, перебувати на вулицях дітям до 16 років без супроводу дорослих, гуляти групами у понад дві особи.
Карантин продовжили до 11 травня: що відомо / Інфографіка 24 каналу
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