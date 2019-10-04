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      Возле Львова упал грузовой военный самолет: детали

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      Под Львовом упал грузовой самолет
      Под Львовом упал грузовой самолет / Фото из открытых источников

      Грузовой самолет Ан12 летел из итальянского Виго в турецкий Стамбул и совершал посадку во Львове для дозаправки. Сразу же перед планируемой посадкой он исчез с радаров. Впоследствии появилась информация, что самолет упал между Львовом и Сокольниками.

      В 6:45 самолет исчез с радаров, а в аэропорту совместно со спасателями начали спасательно-поисковые работы, сообщили в аэропорту "Львов".

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      Взлетную полосу аэропорта закрыли на взлет и посадку как минимум на час. Впоследствии стало известно, что самолет совершил аварийную посадку неподалеку от кладбища рядом с селом Сокольники.

      Как известно, на борту самолета находились 7 членов экипажа. Некоторые источники также сообщают об одном пассажире самолета. Впрочем, эту информацию пока так и не подтвердили в ГСЧС. После столкновения с землей трое из них получили повреждения. О жертвах аварии пока не сообщается.

      После более 40 минут поисковых работ на связь вышел один из членов экипажа и рассказал о совершенной аварийной посадке. Самолет был найден всего в полутора километрах от взлетной полосы аэропорта.

      Спикер ГСЧС во Львовской области Игорь Курус сообщил 24 каналу, что пока спасатели выясняют всю информацию о причинах аварийной посадки самолета.

      Сейчас наши подразделения работают, Проводятся работы по освобождению тех людей, которых уже нашли. Так же и продолжаются поиски остальных членов экипажа. О том, был ли на борту пассажир, пока трудно сказать,
      – рассказал Курус.

      Самолет после аварийной посадки: смотрите фото

       

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Львова авиация Постраждалі Аварии и ДТП Новости Украины
      Источник: 24 канал
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