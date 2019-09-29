В Словакии разбился военный истребитель МиГ-29: фото, видео
В субботу, 28 сентября, на западе Словакии разбился истребитель МиГ-29 ВВС страны. Вероятной причиной катастрофы истребителя могла стать нехватка авиатоплива в баках самолета.
Инцидент произошел в районе города Злате Моравце во время парного тренировочного полета. Пилоту удалось катапультировался, однако информации о его состояния пока нет. Об этом сообщили в пресс-службе словацкой полиции в фейсбуке.
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Сейчас место падения самолета оцеплено полицией и изолированное, туда прибыл министр обороны Словакии Петер Гайдаш и командование ВВС страны. Точную причину катастрофы истребителя должна установить специальная экспертная комиссия.
Обломки истребителя на месте катастрофы
Обломки МиГ-29
Чрезвычайники на месте аварии истребителя
Словакия намерена отказаться от МиГ-29 до 2022 года. На смену советским истребителям должны прийти 14 американских F-16.
Видео с места падения истребителя:
Что известно о МиГ-29?Многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов XX века. Сейчас находится на вооружении многих стран мира, в том числе и Украины.
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