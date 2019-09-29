В Словакии разбился военный истребитель МиГ-29: фото, видео

В субботу, 28 сентября, на западе Словакии разбился истребитель МиГ-29 ВВС страны. Вероятной причиной катастрофы истребителя могла стать нехватка авиатоплива в баках самолета.

Инцидент произошел в районе города Злате Моравце во время парного тренировочного полета. Пилоту удалось катапультировался, однако информации о его состояния пока нет. Об этом сообщили в пресс-службе словацкой полиции в фейсбуке.

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Сейчас место падения самолета оцеплено полицией и изолированное, туда прибыл министр обороны Словакии Петер Гайдаш и командование ВВС страны. Точную причину катастрофы истребителя должна установить специальная экспертная комиссия.



Обломки истребителя на месте катастрофы



Обломки МиГ-29



Чрезвычайники на месте аварии истребителя

Словакия намерена отказаться от МиГ-29 до 2022 года. На смену советским истребителям должны прийти 14 американских F-16.

Видео с места падения истребителя:

Что известно о МиГ-29?Многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов XX века. Сейчас находится на вооружении многих стран мира, в том числе и Украины.