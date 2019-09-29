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      У Словаччині розбився військовий винищувач МіГ-29: фото, відео

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      Винищувач МіГ-29 розбився у Словаччині
      Винищувач МіГ-29 розбився у Словаччині / Поліція Словаччини

      В суботу, 28 вересня, на заході Словаччини розбився винищувач МіГ-29 ВПС країни. Ймовірною причиною катастрофи винищувача могла стати нестача авіапалива в баках літака.

      Інцидент стався в районі міста Злате Моравце під час парного тренувального польоту. Пілоту вдалося катапультувався, однак інформації щодо його стану наразі немає. Про це повідомили прес-служба словацької поліції у фейсбуці.

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      Наразі місце падіння літака оточене поліцією та ізольоване, туди прибув міністр оборони Словаччини Петер Гайдош та командування ВПС країни. Точну причину катастрофи винищувача повинна встановити спеціальна експертна комісія.

      аварія винищувача в словаччині
      Уламки винищувача на місці катастрофи

      аварія винищувача у словаччині
      Уламки МіГ-29

      катастрофа винищувача в словаччині
      Надзвичайники на місці аварії винищувача

      Словаччина має намір відмовитися від МіГ-29 до 2022 року. На зміну радянським винищувачам повинні прийти 14 американських F-16.

      Відео з місця падіння винищувача:

      Що відомо про МіГ-29?Багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX століття. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, в тому числі й України.

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      Теги: Словаччина Аварії та ДТП авіація
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