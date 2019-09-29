У Словаччині розбився військовий винищувач МіГ-29: фото, відео

В суботу, 28 вересня, на заході Словаччини розбився винищувач МіГ-29 ВПС країни. Ймовірною причиною катастрофи винищувача могла стати нестача авіапалива в баках літака.

Інцидент стався в районі міста Злате Моравце під час парного тренувального польоту. Пілоту вдалося катапультувався, однак інформації щодо його стану наразі немає. Про це повідомили прес-служба словацької поліції у фейсбуці.

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Наразі місце падіння літака оточене поліцією та ізольоване, туди прибув міністр оборони Словаччини Петер Гайдош та командування ВПС країни. Точну причину катастрофи винищувача повинна встановити спеціальна експертна комісія.



Уламки винищувача на місці катастрофи



Уламки МіГ-29



Надзвичайники на місці аварії винищувача

Словаччина має намір відмовитися від МіГ-29 до 2022 року. На зміну радянським винищувачам повинні прийти 14 американських F-16.

Відео з місця падіння винищувача:

Що відомо про МіГ-29?Багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX століття. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, в тому числі й України.