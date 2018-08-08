Возле пункта въезда-выезда "Марьинка" прогремел взрыв: есть пострадавшие

В среду, 8 августа, неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" прогремел взрыв. В результате инцидента, который случился около 15:00, пострадал работник Госпогранслужбы Украины.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на руководителя пресс-службы ГПСУ Андрея Демченко.

"Взрыв был, подробностей не могу сказать... Могу только сказать, что погибших нет, к счастью. К сожалению, ранен пограничник – его состояние средней тяжести", – рассказал Демченко.

К слову, на Закарпатье в считанных километрах от границы с Румынией контрабандисты напали и стреляли из травматического оружия в работника Госпогранслужбы Украины.