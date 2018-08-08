Возле пункта въезда-выезда "Марьинка" прогремел взрыв: есть пострадавшие
В среду, 8 августа, неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" прогремел взрыв. В результате инцидента, который случился около 15:00, пострадал работник Госпогранслужбы Украины.
Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на руководителя пресс-службы ГПСУ Андрея Демченко.
"Взрыв был, подробностей не могу сказать... Могу только сказать, что погибших нет, к счастью. К сожалению, ранен пограничник – его состояние средней тяжести", – рассказал Демченко.
К слову, на Закарпатье в считанных километрах от границы с Румынией контрабандисты напали и стреляли из травматического оружия в работника Госпогранслужбы Украины.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Турция приходит в себя после попытки переворота: задержан военный советник Эрдогана17 июля 2016 , 18:39 1
Наличный курс валют 12 декабря: гривна стремительно падает12 декабря 2017 , 19:20
Экс-наставник "Шахтера" попал в топ-5 тренеров по количеству матчей в Лиге чемпионов23 января 2017 , 16:44
Защитник сборной Украины рассказал, какую зарплату ему предлагали в московском клубе3 марта 2017 , 13:55