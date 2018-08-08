Біля пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка" прогримів вибух: є постраждалі
У середу, 8 серпня, неподалік від контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка" прогримів вибух. Внаслідок інциденту, що трапився близько 15:00, постраждав працівник Держприкордонслужби України.
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.
"Вибух був, подробиць не можу сказати... Можу тільки сказати, що загиблих немає, на щастя. На жаль, поранений прикордонник – його стан середньої важкості", – розповів Демченко.
До слова, на Закарпатті за лічені кілометри від кордону з Румунією контрабандисти напали та стріляли із травматичної зброї у працівника Держприкордонслужби України.
Джерело: 24 Канал
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