Возле жилого дома прогремел взрыв на Хмельнитчине: есть погибший
В Староконстантинове на Хмельнитчине во дворе одной из многоэтажек произошел взрыв. В результате погиб 27-летний мужчина. Инцидент произошел после полуночи 26 января.
Как сообщают в пресс-службе Нацполиции в Хмельницкой области, правоохранители, прибывшие на место взрыва, выяснили, что взорвалась граната РГД-5. А вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с ней. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Взрыв произошел рядом с пятиэтажкой.
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На месте работали следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и взрыво-техническая служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.
По факту инцидента следователи открыли уголовное производство по признакам статьи Уголовного кодекса о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
К слову, недавно взрыв прогремел в центре Львова. Произошло это также примерно в полночь. Причина – неизвестные подожгли микроавтобус и он в конце концов сгорел дотла. Пострадал также еще один легковой автомобиль и гараж рядом. Владелец говорит, что его авто подожгли специально.
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