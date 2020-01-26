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      Возле жилого дома прогремел взрыв на Хмельнитчине: есть погибший

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      В Староконстантинове на Хмельнитчине возле 5-этажки взорвалась граната: погиб 27-летний мужчина / Фото из открытых источников

      В Староконстантинове на Хмельнитчине во дворе одной из многоэтажек произошел взрыв. В результате погиб 27-летний мужчина. Инцидент произошел после полуночи 26 января.

      Как сообщают в пресс-службе Нацполиции в Хмельницкой области, правоохранители, прибывшие на место взрыва, выяснили, что взорвалась граната РГД-5. А вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с ней. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Взрыв произошел рядом с пятиэтажкой.

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      На месте работали следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория и взрыво-техническая служба Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

      По факту инцидента следователи открыли уголовное производство по признакам статьи Уголовного кодекса о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

      К слову, недавно взрыв прогремел в центре Львова. Произошло это также примерно в полночь. Причина – неизвестные подожгли микроавтобус и он в конце концов сгорел дотла. Пострадал также еще один легковой автомобиль и гараж рядом. Владелец говорит, что его авто подожгли специально.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Хмельницкого Криминальные новости Оружие Взрыв
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