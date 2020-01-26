Біля житлового будинку пролунав вибух на Хмельниччині: є загиблий

У Старокостянтинові на Хмельниччині у дворі однієї з багатоповерхівок стався вибух. У результаті загинув 27-річний чоловік. Інцидент трапився після півночі 26 січня.

Як повідомляють у пресслужбі Нацполіції у Хмельницькій області, правоохоронці, які прибули на місце вибуху, з’ясували, що вибухнула граната РГД-5. А ймовірною причиною вибуху стало незаконне поводження з нею. Чоловік помер на місці від отриманих травм. Вибух стався поруч із п’ятиповерхівкою.

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На місці працювали слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та вибухо-технічна служба Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками статті Кримінального кодексу про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

До слова, нещодавно вибух пролунав у центрі Львова. Сталося це також приблизно опівночі. Причина – невідомі підпалили мікроавтобус і він зрештою згорів дощенту. Постраждав також ще один легковик та гараж поруч. Власник каже, що його авто підпалили спеціально.