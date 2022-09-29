В США много вариантов ответа на такие действия, начиная с экономических – например, отключением московского клирингового центра. Об этом в стриме 24 канала рассказал международный обозреватель, российский оппозиционный журналист Иван Яковина.

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Как США могут ответить на ядерное оружие

Среди экономических ответов также есть полный запрет россии пользоваться долларами или отключение последних российских банков от системы SWIFT. Последняя санкция исключит возможность торговли российским газом.

Что касается военных мероприятий, то одно из них мы вчера увидели. Это предоставление Украине 18 HIMARS и многое другое. Я думаю, этим американцы не обязательно ограничатся. Могут и продолжить – например, отправят 100 танков Abrams, 100 самолетов F-16 или еще что-нибудь,

– заявил Иван Яковина.

Еще один интересный способ ответа США уже однажды продемонстрировали в Сирии. Тогда одним лишь ударом американцы уничтожили более 300 наемников ЧВК "вагнера".

"Они могут полностью уничтожить все российские войска на территории Украины. Вот у Сирии есть договоренность с россией, что авиация последней может уничтожать все объекты на территории первой", – отметил международник.

По его мнению, если Украина и США заключат подобное соглашение, то уничтожены могут быть все российские войска на территории Украины.

"Мне кажется, самым разумным будет вариант – осуществить ситуацию ядерного сдерживания. То есть, чтобы у Украины появилось свое ядерное оружие. Много не нужно – думаю, одного заряда достаточно", – рассказывает журналист.

Цель такого шага проста – чтобы владимир путин точно понимал, что в случае ядерного удара по Украине через час будет нанесен такой же удар по россии. Такая угроза остановила бы его от применения ядерного оружия.

Иван Яковина о ядерном оружии и ответе Украины: смотрите видео

Кровожадный путин

Российский журналист уверен, что наличие ядерного оружия у Украины точно остановит путина, поскольку он откровенно боится за свою жизнь. Впрочем, совсем не учитывает жизни других.

Он, конечно, хочет жить. Но он считает, что все остальные люди на планете Земля – он вообще их за людей не воспринимает. Для него это пешки в компьютерной игре, а он в ней – единственный игрок,

– заявил Иван Яковина.

Поэтому владимиру путину абсолютно плевать, сколько на войне погибнет людей – как чужих, так и своих. Для него главное выжить самому и добиться победы в этой "игре".