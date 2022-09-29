У США є багато варіантів відповіді на такі дії, починаючи з економічних – наприклад, відключенням московського клірингового центру. Про це в стрімі 24 каналу розповів міжнародний оглядач, російський опозиційний журналіст Іван Яковина.

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Як США можуть відповісти на ядерну зброю

Серед економічних відповідей також є повна заборона росії користуватися доларами або відключення останніх російських банків від системи SWIFT. Остання санкція унеможливить торгівлю російським газом.

Що стосується військових заходів, то один з них ми вчора побачили. Це надання Україні 18 HIMARS і багато іншого. Я думаю, цим американці не обов'язково обмежаться. Можуть і продовжити – наприклад, відправлять 100 танків Abrams, 100 літаків F-16 чи ще щось,

– заявив Іван Яковина.

Ще один цікавий спосіб відповіді США вже одного разу продемонстрували в Сирії. Тоді одним лише ударом американці знищили понад 300 найманців ПВК "вагнера".

"Вони можуть повністю знищити всі російські війська на території України. От у Сирії є домовленість з росією, що авіцація останньої може знищувати всі об'єкти на території першої", – зазначив міжнародник.

На його думку, якщо Україна й США укладуть схожу угоду, то знищеними можуть бути всі російські війська на території України.

Мені здається, найрозумнішим буде варіант – здійснити ситуація ядерного стримування. Тобто, щоб в України з'явилась своя ядерна зброя. Багато не потрібно – думаю, одного заряду достатньо", – розповідає журналіст.

Мета такого кроку проста – щоб владімір путін точно розумів, що в разі ядерного удару по Україні, через годину буде завданий такий самий удар по росії. Така загроза зупинила б його від застосування ядерної зброї.

Іван Яковина про ядерну зброю та відповідь України: дивіться відео

Кровожерливий путін

Російський журналіст переконаний, що наявність ядерної зброї в України точно зупинить путіна, оскільки він відверто боїться за своє життя. Втім, зовсім не зважає на життя інших.

Він, звісно, хоче жити. Але він вважає, що всі інші люди на планеті Земля – він взагалі їх за людей не сприймає. Для нього це пішаки в комп'ютерній грі, а він у ній – єдиний гравець,

– заявив Іван Яковина.

Тому владіміру путіну абсолютно начхати, скільки на війні загине людей – як чужих, так і своїх. Для нього головне вижити самому й домогтися перемоги в цій "грі".