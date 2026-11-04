Телефонные переговоры: смогут ли Зеленский и Путин договориться без посредников

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Игорь Чаленко. Он объяснил, при каком сценарии мог бы состояться контакт между украинским и российским президентами и почему прямые переговоры без посредников остаются рискованными.

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Почему телефонный разговор может стать инструментом Кремля

По мнению Чаленко, позиция украинского руководства относительно нежелания вести телефонные переговоры с российским диктатором вполне понятна.

Действительно, гораздо лучше иметь свидетеля этих переговоров – третью сторону, чтобы потом не было определенных манипуляций– отметил эксперт.

Политолог считает, что участие третьей стороны в переговорах помогло бы избежать искажения договоренностей и различных трактовок сказанного.

Кроме того, существует риск, что Путин использует телефонный контакт не для поиска компромисса, а для продвижения собственных нарративов – монолога с псевдоисторическими аргументами, как это уже случалось во время его общения с западными лидерами.

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При каком условии Зеленский может позвонить Путину

В то же время Чаленко допускает один узкий и маловероятный сценарий, при котором телефонный разговор все же мог бы состояться.

Речь идет о предварительном проведении технических переговоров в Абу-Даби. Если представителям Украины, США и России удастся согласовать энергетическое и морское перемирие, а также подготовить условия для трехсторонней встречи лидеров в Майами, телефонный контакт Зеленского с Путиным мог бы стать чисто церемониальным шагом.

Я бы рассматривал это не как переговоры по существу, а исключительно как такой церемониальный звонок, в ходе которого стороны, соответственно Зеленский и Путин, констатировали бы успех переговоров в Абу-Даби и договорились бы встретиться во Флориде. И все– пояснил политолог.

По мнению эксперта, президенты в этом случае лишь подтвердили бы результаты предыдущих договоренностей и согласились бы на личную встречу с участием Дональда Трампа.

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Что известно о предстоящих переговорах?

10–11 ноября в Абу-Даби должны состояться трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и России. Среди приоритетов Киева – энергетическое перемирие и безопасность судоходства в Черном море. Об этом рассказал Владимир Зеленский. Подробнее о том, почему ожидать от встречи делегаций, 24 Канал писал ранее.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Россия должна продемонстрировать реальную готовность к прекращению огня. Об этом сообщает Reuters.