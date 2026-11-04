Телефонні переговори: чи здатні Зеленський і Путін домовитися без посередників

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко. Він пояснив, за якого сценарію контакт між українським і російським президентами міг би відбутися та чому прямі переговори без посередників залишаються ризикованими.

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Чому телефонна розмова може стати інструментом Кремля

На думку Чаленка, позиція українського керівництва щодо небажання проводити телефонні переговори з російським диктатором цілком зрозуміла.

Дійсно, набагато краще мати свідка цих перемовин – третю сторону, щоб потім не було певнї маніпуляції– зазначив експерт.

Політолог вважає, що участь третьої сторони у переговорах допомогла б уникнути викривлення домовленостей і різних трактувань сказаного.

Крім того, є ризик, що Путін використає телефонний контакт не для пошуку компромісу, а для просування власних наративів – монологу з псевдоісторичними аргументами, як це вже траплялося під час його спілкування із західними лідерами.

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За якої умови Зеленський може зателефонувати Путіну

Водночас Чаленко допускає один вузький і малоймовірний сценарій, за якого телефонна розмова все ж могла б відбутися.

Мовиться про попереднє проведення технічних переговорів в Абу-Дабі. Якщо представникам України, США та Росії вдасться погодити енергетичне й морське перемир'я, а також підготувати умови для тристоронньої зустрічі лідерів у Маямі, телефонний контакт Зеленського з Путіним міг би стати суто церемоніальним кроком.

Я б бачив не переговори по суті, а виключно такий церемоніальний дзвінок, де б сторони, відповідно Зеленський і Путін, констатували б успішність переговорів в Абу-Дабі та домовилися зустрітися у Флориді. І все– пояснив політолог.

На думку експерта, президенти в цьому разі лише підтвердили б результати попередніх домовленостей і погодилися на особисту зустріч за участю Дональда Трампа.

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Що відомо про майбутні переговори?

10 – 11 листопада в Абу-Дабі мають відбутися тристоронні переговори делегацій України, США та Росії. Серед пріоритетів Києва – енергетичне перемир'я та безпека судноплавства в Чорному морі. Про них розповів Володимир Зеленський. Більше про те, чого очікувати від зустрічі делегацій, 24 Канал писав раніше.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Росія має продемонструвати реальну готовність до припинення вогню. Про це повідомляє Reuters.