Об этом 24 каналу сообщил журналист Денис Казанский. Он отметил, что на оккупированных с 2014 года территориях Донецкой и Луганской областей россияне создали все условия, чтобы люди были вынуждены брать российские паспорта или документы квазиреспублик.
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У людей нет выбора
По его словам, без таких документов просто невозможно жить на оккупированных территориях Донбасса. Он отметил, что там остаются люди с украинскими паспортами, однако им создают такие условия, что без паспортов России или квазиобразований – ничего невозможно сделать.
К примеру, если люди хотят получать какие-то выплаты, пенсии, или продать квартиру – им нужно получить местные документы. В то же время, для этого они должны иметь местные или российские паспорта.
"Когда это длится уже почти десятилетие, то понятно, что у людей просто не остается выбора", – заметил Казанский.
Паспортизация проходит не гладко
Он также добавил, что паспортизация украинского населения на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей россиянам дается очень тяжело. Казанский подчеркнул, что об этих 800 тысячах паспортов Россия заявляла еще в 2021 году.
Прошло уже много времени, а россияне снова называют те же цифры. То есть это означает, что там или вообще больше некому выдавать паспорта, или, возможно, они достигли предела и не могут выдавать их из-за каких-либо препятствий,
– заявил журналист.
Кроме того, Казанский подчеркнул, что раздача оккупантами паспортов производилась по принуждению. Также добавил, что люди с получивших их оккупированных территорий остаются гражданами Украины.
Казанский рассказал, что с паспортизацией на оккупированном Донбассе: смотрите видео
Раздача российских паспортов на оккупированных территориях
- В оккупационных "администрациях" в Донецкой и Луганщине происходят внутренние конфликты, в частности стало известно, что там будут проводить определенные "чистки". Отмечается, что такой хаос происходит из-за команды из Москвы провести псевдореферендум на территориях оккупированного Донбасса, а также наладить оперативную выдачу российских паспортов.
- На некоторых временно оккупированных территориях русские захватчики ведут себя так, будто земли уже присоединили к России. Так, в Харьковской области в оккупированных населенных пунктах россияне выдают детям свидетельства о рождении с пометкой "Белгородская область".
- Во временно оккупированном Херсоне российские кафиры 11 июня начали выдачу паспортов страны-агрессорки. Впрочем, за таким хламом пришли только 2 десятка человек.