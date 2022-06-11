Об этом 24 каналу сообщил журналист Денис Казанский. Он отметил, что на оккупированных с 2014 года территориях Донецкой и Луганской областей россияне создали все условия, чтобы люди были вынуждены брать российские паспорта или документы квазиреспублик.

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У людей нет выбора

По его словам, без таких документов просто невозможно жить на оккупированных территориях Донбасса. Он отметил, что там остаются люди с украинскими паспортами, однако им создают такие условия, что без паспортов России или квазиобразований – ничего невозможно сделать.

К примеру, если люди хотят получать какие-то выплаты, пенсии, или продать квартиру – им нужно получить местные документы. В то же время, для этого они должны иметь местные или российские паспорта.

"Когда это длится уже почти десятилетие, то понятно, что у людей просто не остается выбора", – заметил Казанский.

Паспортизация проходит не гладко

Он также добавил, что паспортизация украинского населения на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей россиянам дается очень тяжело. Казанский подчеркнул, что об этих 800 тысячах паспортов Россия заявляла еще в 2021 году.

Прошло уже много времени, а россияне снова называют те же цифры. То есть это означает, что там или вообще больше некому выдавать паспорта, или, возможно, они достигли предела и не могут выдавать их из-за каких-либо препятствий,

– заявил журналист.

Кроме того, Казанский подчеркнул, что раздача оккупантами паспортов производилась по принуждению. Также добавил, что люди с получивших их оккупированных территорий остаются гражданами Украины.

Казанский рассказал, что с паспортизацией на оккупированном Донбассе: смотрите видео



Раздача российских паспортов на оккупированных территориях