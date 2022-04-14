Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что не знает, чьих рук это дело. Он сказал, что со временем все будет известно.

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"На России есть один человек, который говорит, что в воинторге что-то там есть (говорится о Владимире Путине – 24 канал). Ну, где-то там кто-то какие-то вертолеты взял в воинторге. Покружили там над нефтебазой. До этого покружили еще где-то. Я не знаю, что это было", – сказал Данилов.

Нельзя все комментировать

По словам секретаря СНБО, это могут быть действия сознательных людей. Он пока не может все комментировать.

Может на территории Белгородской области они взяли в воинторге два Ми-24 и решили на них прокатиться. Я не знаю,

– заявил Данилов.