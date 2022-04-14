Об этом в вечерней сводке от 14 апреля сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, добавив, что в Белгородской области Россия развернула полевые лагеря.
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Враг перебрасывает войска
Согласно полученной информации, вражеские войска продолжают ротацию войск. Личный состав перемещается в области, граничащими с Луганском и Харьковом.
С территории Брянской и Курской областей происходит перемещение в Белгородскую и Воронежскую области России,
– пишут в Генштабе.
Ранее стало известно, что российские войска не только пытаются завершить перегруппировку в направлениях Белгорода и Воронежа, но и стягивают в эти регионы авиацию.
Обратите внимание – новые потери врага по состоянию на 14 апреля: смотрите видео