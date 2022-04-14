Об этом в эксклюзивном комментарии 24 канала рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Она отметила, что активные бои продолжаются на Востоке и Юге Украины, поэтому ситуация там остается сложной.

На сегодняшний день сохраняется угроза ракетных ударов по всей Украине. У нас идет война и сейчас горячая фаза,

– подчеркнула Маляр.

Как отметила заместитель главы Минобороны Украины, сейчас чаще всего враг наносит авиаудары в следующих направлениях:

Запорожье;

Харьковщина;

Донбасс.

Анна Маляр добавила, что не во всех случаях враг действует предсказуемо и понятно относительно своей тактики ведения войны. В определенных ситуациях оккупанты действуют эмоционально, в частности, когда целятся по гражданским объектам.

Анна Маляр рассказала о горячих точках и угрозах авиаударов: смотрите видео