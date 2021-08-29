По словам Эрдогана, в Турции внимательно следят за событиями в Афганистане. Он сказал, что турецкие разведчики уже вели переговоры с представителями "Талибана".
К теме Кулеба заверил, что у Украины не может быть никаких отношений с "Талибаном"
"Возможно, нам удастся заключить соглашение подобное "ливийскому". Достаточно найти достойного партнера для переговоров. Если такой собеседник найдется, почему бы не подписать такое соглашение?"– сказал турецкий президент.
Что такое "ливийская" модель
Турция и Правительство национального согласия Ливии 27 ноября 2019 года подписали документ о безопасности и сотрудничестве в военной сфере. Меморандум регулирует все направления военно-политического и военно-технического сотрудничества между Турцией и Ливией.
В документе говорится, что Турция будет помогать Ливии создавать силы быстрого реагирования в составе воинских частей, разведке или в морском патрулировании.
Ситуация в Афганистане: последние новости
- В Кабуле 29 августа вблизи аэропорта прогремел взрыв. Очевидцы происшествия сообщают, что ракета попала в жилой дом.
- Великобритания завершает вывод своих войск из Афганистана. Они находились там более 20 лет.
- США эвакуировали из Афганистана 34 ребенка без родителей. Взрослые не могут самостоятельно покинуть страну.