По словам Эрдогана, в Турции внимательно следят за событиями в Афганистане. Он сказал, что турецкие разведчики уже вели переговоры с представителями "Талибана".

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"Возможно, нам удастся заключить соглашение подобное "ливийскому". Достаточно найти достойного партнера для переговоров. Если такой собеседник найдется, почему бы не подписать такое соглашение?"– сказал турецкий президент.

Справка. Боевики 15 августа вошли в Кабул. Тогда Эрдоган заявил, что готов сотрудничать с "Талибаном". Он аргументировал это тем, что хочет способствовать миру в Афганистане. Кроме того, он обсудил ситуацию с президентом России Владимиром Путиным. Они договорились координировать новое правительство Афганистана.

Что такое "ливийская" модель

Турция и Правительство национального согласия Ливии 27 ноября 2019 года подписали документ о безопасности и сотрудничестве в военной сфере. Меморандум регулирует все направления военно-политического и военно-технического сотрудничества между Турцией и Ливией.

В документе говорится, что Турция будет помогать Ливии создавать силы быстрого реагирования в составе воинских частей, разведке или в морском патрулировании.

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