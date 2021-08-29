За словами Ердогана, у Туреччині уважно стежать за подіями в Афганістані. Він сказав, що турецькі розвідники вже вели переговори з представниками "Талібану".
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"Можливо, нам вдасться укласти угоду подібну до "лівійської". Досить знайти гідного партнера для переговорів. Якщо такий співрозмовник знайдеться, чому б не підписати таку угоду?" – сказав турецький президент.
Що таке "лівійська" модель
Туреччина та Уряд національної згоди Лівії 27 листопада 2019 року підписали документ про безпеку і співпрацю у військовій сфері. Меморандум регулює всі напрями військово-політичного та військово-технічного співробітництва між Туреччиною і Лівією.
У документі мовиться, що Туреччина допомагатиме Лівії створювати сили швидкого реагування у складі військових частин, розвідці чи в морському патрулюванні.
Ситуація в Афганістані: останні новини
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