Він переконливо заявив, що таких відносин "немає і бути не може". Уряд України контактує з талібами тільки задля гарантування безпеки українських громадян в Афганістані.

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Відносин України з талібами "немає і бути не може"

В України немає зараз і не може бути згодом будь-яких відносин з рухом "Талібан". У цьому запевнив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Причина цьому проста: "Талібан" визнаний більшістю країн як терористична організація.

Однак українське МЗС контактує з талібами у рамках робочих каналів – для розв'язання питань, пов'язаних із гарантуванням безпеки українців, які все ще перебувають в Афганістані.

Як уточнив міністр, ці контакти "жодним чином не свідчать про їх (талібів – 24 канал) міжнародне визнання".

Чи контролюють таліби аеропорт Кабула і чи продовжить Україна евакуацію звідти людей

Глава МЗС повідомив, що наразі немає чіткого розуміння, чи контролюватимуть аеропорт Кабула таліби. Наприклад, цього ж дня, 27 серпня, з'явилася інформація, що летовище можуть передати під контроль Туреччини.

А проте Україна не планує закінчити евакуацію, коли іноземні війська покинуть Афганістан.

Якщо для вивезення людей після 31 серпня треба буде домовлятися з "Талібаном" – так і буде, якщо з країнами-посредниками – то хай і так.

Евакуація українців, нагадаємо, наразі відбулася трьома рейсами:

Перший – 16 серпня. Вивезли 8 українців та 72 іноземців.

Другий – 22 серпня. На борту були 31 громадянин України та 52 іноземців.

Третій – 23 серпня. Прилетіли до Києва 103 людини.

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