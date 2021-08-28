Літак приватної компанії, який мав здійснити евакуаційний рейс з Кабула до Києва порушив домовленості. Про це розповів Дмитро Кулеба в ефірі одного із телеканалів.

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Літак розвернули на половині шляху

Один з літаків евакуаційного рейсу таки вилетів з аеропорту Кабула вранці 23 серпня, однак після того, як судно здійнялося в повітря, в МЗС з'ясували, що українських громадян на борту немає.

Компанія-власник літака порушила домовленості, а екіпаж вирішив забрати з Афганістану своїх родичів. Через це МЗС було змушене віддати наказ про повернення літака назад у Кабул.

Ми їх розвернули на пів шляху до України, сказали, що без громадян України ми вас не приймемо,

– розповів Кулеба.

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