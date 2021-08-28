Літак приватної компанії, який мав здійснити евакуаційний рейс з Кабула до Києва порушив домовленості. Про це розповів Дмитро Кулеба в ефірі одного із телеканалів.
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Літак розвернули на половині шляху
Один з літаків евакуаційного рейсу таки вилетів з аеропорту Кабула вранці 23 серпня, однак після того, як судно здійнялося в повітря, в МЗС з'ясували, що українських громадян на борту немає.
Компанія-власник літака порушила домовленості, а екіпаж вирішив забрати з Афганістану своїх родичів. Через це МЗС було змушене віддати наказ про повернення літака назад у Кабул.
Ми їх розвернули на пів шляху до України, сказали, що без громадян України ми вас не приймемо,
– розповів Кулеба.
Евакуація українців з Афганістану: головне
- Перший евакуаційний рейс України вилетів з Афганістану в ніч проти 16 серпня. Тоді на борту літака було 8 українців та 72 іноземці.
- Другий рейс 22 серпня привіз у Київ 31 громадянина України та 52 іноземців.
- 23 серпня до України прибув ще один літак з Кабула. На його борту було 103 людини.